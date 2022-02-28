هاجم نحو 20 شخصاً ملثماً بالقرب من باريس موقع تصوير الموسم الثاني من مسلسل "لوبين" على نتفليكس ، بحضور بطله الممثل الفرنسي عمر سي، وسطوا على معدات فيه، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة وكالة فرانس برس.

وتعرض فريق المسلسل لهجوم بمدافع الألعاب النارية خلال التصوير في حي بابلو بيكاسو في نانتير الواقعة في الضواحي الغربية لباريس، بحسب المصدر نفسه.

ولم تقع أية إصابات، لكنّ معدّأت تقدّر قيمتها بنحو 300 ألف يورو (338 ألف دولار) سُرقت من الموقع.

وأكدت نتفليكس لوكالة فرانس برس حصول "الحادث" ، مشددة على أن سلامة فرق العمل أولوية"، آملةً في "التمكن من معاودة التصوير قريباً".

ومن المقرر أن تعرض نتفليكس اعتباراً من 11 حزيران/يونيو المقبل الجزء الثاني من "لوبين"، وهو أول مسلسل فرنسي لها، بعدما استقطب الجزء الأول عشرات الملايين من المشاهدات في كل أنحاء العالم.

وفي هذا المسلسل المقتبس من رواية موريس لوبلان الشهيرةعام 1905، يجسد عمر سي شخصية أسان ديوب المعجب باللص الظريف أرسين لوبين والذي يستلهم في جو باريسي معاصر تصرفاته من بطله المفضل، بدافع خصوصا من رفضه الظلم الذي طاول عائلته.