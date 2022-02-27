قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، لشبكة سكاي نيوز ، إن الصراع الأوكراني يمكن أن يستمر " لأعوام" ، مضيفة أنه يتعين على بريطانيا " الاستعداد لفترة صعبة طويلة للغاية " لمواجهة العدوان الروسي.

وأشادت تراس بالمقاومة الأوكرانية" القوية والشجاعة للغاية" في مواجهة القوات الروسية التي تتحرك في أوكرانيا.

وأوضحت" هذا الصراع قد يستمر لأعوام لأن ما نعلمه أن روسيا لديها قوات قوية".

وأضافت"ولكننا نعلم أن الأوكرانيين يتمتعون بالشجاعة، هم عازمون على الدفاع عن سيادتهم ووحدة أراضيهم، هم عازمون على القتال".

وحذرت الوزيرة من أن العقوبات الغربية على موسكو" سوف تستغرق وقتا لكي يظهر تأثيرها و تُضعف الاقتصاد الروسي".

وأضافت" أخشى أن ذلك لن يتم سريعا "، موضحة" يتعين علينا أن نستعد لفترة صعبة طويلة للغاية".