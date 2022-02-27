انطلق ماراثون سقارة في دورته الأولى، من أمام هرم سقارة المدرج، بمشاركة أكثر من 1000 متسابق، يمثلون نحو 30 دولة.

وقالت مها عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بوزارة السياحة والآثار المصرية، إن النسخة الأولى من سباق سقارة شارك بها نحو 1000 متسابق من 30 دولة لمسافة 5 كيلومترات، كما تضمن الماراثون سباقا لنحو 50 طفلا لمسافة كيلومتر واحد.

وأوضحت عيد، في بيان، أن ماراثون سقارة يتميز بطرق ممهدة تم تخصيصها بالكامل للمشاركين بالسباق، مما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أنه يتم استخدام نظام توقيت MyLaps وهي نفس التكنولوجيا المستخدمة في الألعاب الأولمبية لاحتساب مدة الركض و ترتيب المتسابقين.

وأضافت أن استخدام هذه التكنولوجيا يمكن وضع السباق على أجندة السباقات الدولية للجري في المستقبل.