أعلنت شركة "إل جي إلكترونيكس" أنها بصدد الانسحاب من مجال إنتاج الألواح الشمسية؛ بسبب ظروف السوق غير المواتية، على رأسها ارتفاع التكاليف والمنافسة السعرية.

وأفادت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة - حسبما نقلت عنها صحيفة "كوريا هيرالد" بأنها ستتوقف عن إنتاج الألواح والوحدات الشمسية بحلول 30 يونيو، مع نقل حوالي 900 موظف إلى أقسام أعمال أخرى، بما في ذلك شركات "إل جي" الأخرى.

وكانت "إل جي" قد بدأت أعمالها في مجال الألواح الشمسية في عام 2010 مع التركيز على الوحدات المتميزة ذات الكفاءة العالية.. لكنها عانت من تباطؤ الأرباح وسط منافسة شديدة مع منافسين صينيين بأسعار أرخص، يغذيها ارتفاع أسعار المواد الخام.

ولسنوات، ظلت حصتها في السوق العالمية عند حوالي 1%. وانخفضت المبيعات أيضًا من 1.1 ترليون وون (922 مليون دولار) في 2019 إلى 800 مليار وون في 2020.