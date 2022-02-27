طالب رئيس رابطة الجيش الألماني، اندريه فوستنر، ببرنامج فوري لتحسين تجهيزات القوات وإدخال زيادة جديدة على ميزانية الدفاع وذلك كرد فعل على الأزمة الأوكرانية.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال فوستنر:" الانتظار لم يعد هو ثاني أفضل خيار، فنحن لدينا مشاكل كبيرة في مجال الذخيرة والمركبات والسفن والطائرات وقطاع الغيار".

وأضاف فوستنر أن الساسة "عليهم الاسيتقاظ أخيرا" لافتا إلى أن وجوب هذا الأمر لا يرتبط فقط بالتوجه الاستراتيجي الجديد لسياسة روسيا بل كذلك بتنظيم الجيش الألماني.