قال خبير طبي بريطاني إن كوفيد-19 والمتغير أوميكرون "لن يكونا مجرد عدوى أنفلونزا بنفس الطريقة التي عرفنا بها الأنفلونزا"، وذلك بالتزامن مع إعلان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون نهاية القيود التي كانت مفروضة بسبب الوباء في انكلترا وبداية "التعايش مع كوفيد-19".

وأفاد ديفيد ستراين، الذي وقع على العديد من شهادات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 منذ بداية الوباء، لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة أجريت معه مؤخرا، أن "وصف أوميكرون بأنه مجرد نسخة أخرى من الأنفلونزا استهانة فادحة من شأن المرض".

وذكر ستراين، وهو أيضا محاضر بارز في مجال الطب السريري في كلية الطب بجامعة إكستر، أنه "نظام مختلف من تعرض الجسم للهجوم. وهو يستخدم مسارات مختلفة، وله تأثير كبير على الأوعية الدموية لا تسببها الأنفلونزا".

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن يوم الاثنين عن خططه لإنهاء قواعد العزل الذاتي وتوفير اختبارات مجانية لكوفيد-19 في انكلترا، وذلك بعد يوم واحد من ثبوت إصابة الملكة البريطانية اليزابيث الثانية بالفيروس.

وأوضح ستراين أن "عقد مقارنة بين المتغير أوميكرون مع الأنفلونزا أو أي مرض فيروسي آخر هو فقط أمر غير صحيح".

وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية في البلاد إلى أن حوالي 1.3 مليون شخص في بريطانيا يمثلون 2 بالمائة من إجمالي عدد السكان يعانون من "كوفيد-19 المديد الذي تم الإبلاغ عنه ذاتيا"، والذي تستمر أعراضه لأكثر من أربعة أسابيع بعد أول اشتباه بالإصابة بالمرض.

وقال ستراين إنه "إذا ظهرت طفرات جديدة، فإن القلق الكبير هو ما إذا سيكون قد فات الأوان لفعل أي شيء حيال ذلك قبل أن نعرف حتى (ماذا) يجري. ما يزال هناك الكثير من عدم اليقين حول مسألة فيروس كورونا الجديد كلها".

وأضاف "إذا كنت في مكان داخلي مزدحم، أو إذا كنت في وضع لا تستطيع فيه الحصول على تهوية كافية، فحافظ على ارتداء قناع الوجه. وفقط لأنك لست ملزما لا يعني بأنه لا يتعين عليك ارتداء قناع الوجه".

وتابع ستراين "ما زلنا حتى اليوم في بريطانيا في وضع حيث لدينا أجنحة متعددة في المستشفيات، حتى في المراكز الصغيرة، مكتظة بمرضى كوفيد-19"، مبينا أن "العامين الماضيين كانا مرهقين بشكل لا يوصف. واعتدنا على التقفيلات المتأخرة جدا والبدايات المبكرة جدا. ونحن نعمل مع نقص في الموظفين لأننا بدأنا بمواجهة الوباء دون عدد كاف من الموظفين واستمرينا على ذلك".