توجت تونس بالبطولة العربية السابعة للرجبي في الذكور والإناث، عقب فوز منتخب الذكور على نظيره الليبي في الدور النهائي 55-0 وتغلب منتخب الإناث على نظيره المصري 49-5.

وكان منتخب الذكور فاز على نظيره الإماراتي 43-0 في الدور نصف النهائي في حين تغلب منتخب الإناث على نظيره الجزائري 41-0.

واحتل المركز الثالث في صنف الذكور المنتخب المصري عقب فوزه على نظيره الإماراتي 28-0 ، فيما حصل المنتخب الإماراتي على المركز الثالث في مسابقة الإناث إثر فوزه على نظيره الجزائري 17-5.

واستضافت تونس فعاليات البطولة العربية السابعة للرجبي - ذكورا وإناثا - وشارك فيها "تونس ومصر والإمارات و الجزائر وسوريا وليبيا والسعودية ذكورا، أما في الإناث منتخبات تونس والإمارات ومصر والجزائر، حيث تقام المباريات على ملعب الشادلي زويتن بتونس العاصمة.