أعلن الاتحاد الأوروبي، عن خطة بقيمة 43 مليار يورو ليصير منتجًا رئيسيًا لأشباه الموصلات؛ في محاولة للحد من اعتماده على الأسواق الآسيوية في الرقائق الضرورية لتصنيع كل شيء من السيارات إلى أجهزة التهوية ووحدات التحكم في الألعاب.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - بحسب الموقع الرسمي للمفوضية - "تأتي الرقائق في قلب السباق التكنولوجي العالمي.. إنها بالطبع حجر الأساس لاقتصاداتنا الحديثة.. لكن لا تزال الخطة بحاجة إلى دعم برلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء".

ووفقًا لموقع "جادجتس 360" التقني، تتحرك الكتلة المكونة من 27 دولة لتعزيز استقلالها الاقتصادي في قطاع أشباه الموصلات المهم من خلال قانون الرقائق،

وتحاكي خطوة الاتحاد الأوروبي هذه ضخ الرئيس الأمريكي جو بايدن مبلغ 52 مليار دولار للاستثمار في قطاع وطني لإنتاج الرقائق لضمان تعزيز الإنتاج في الولايات المتحدة.