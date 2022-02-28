قالت الفنانة المصرية نهال عنبر إنها تواصل حاليا تصوير مشاهدها المتبقية في مسلسل "الحلم" الذى يعرض حاليا على شاشة إحدى القنوات الفضائية بعد تعافيها من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تصوير أكثر من 90% من مشاهد العمل، وستنتهي خلال الأيام المقبلة من كافة مشاهدها في المسلسل.

وأوضحت عنبر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنها تجسد خلال أحداث العمل نموذجا للأم الأصيلة التي تسعى لتربية ابنها بطريقة صحيحة ، حيث تنشأ بينهما خلافات لعدم رضاها عن تصرفاته وتبذل قصارى جهدها لإصلاح أحواله وتصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة لديه،لافتة إلى أن العمل يركز على ضرورة الاهتمام بالشباب ويلقي الضوء على خطورة التفكير الخاطئ وأهمية تعديل السلوكيات المرفوضة في المجتمع.

المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج حسني صالح، ويشارك في بطولته كل من صابرين،رانيا فريد شوقي، محمد رياض، أنوشكا، نضال الشافعي، كمال أبو رية ، صلاح عبد الله، مدحت تيخة، ياسمين جمال، محمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب.

ولفتت إلى أنها انتهت مؤخرا من تصوير فيلم "فارس" وهو فيلم اجتماعي أكشن تشويقي، من المقرر أن يتم طرحه في دور العرض السينمائي نهاية العام.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.