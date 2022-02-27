على الرغم من تحسن السياحة، يلقي ارتفاع الأسعار الحاد بثقله على المناخ الاجتماعي في اليونان حيث تظاهر آلاف السبت بدعوة من النقابات للتنديد بغلاء المعيشة.

في أثينا تجمع آلاف المتظاهرين أمام البرلمان بدعوة من نقابة العمال الشيوعية (بامي)للاحتجاج على التضخم وقانون جديد للعمل يعزز المرونة.

وقال بانايوتيس دوكاس النقابي الذي يعمل في تجارة الصلب "نحن غاضبون ومستاؤون". وأضاف "نطالب بحقنا في حياة محترمة ونقول +لا+ للقرارات السياسية المناهضة للقاعدة الشعبية التي مزقت حياتنا".

وفي كانون الثاني/يناير، سجلت الأسعار ارتفاعا كبيرا نسبته 6,2 بالمئة على أساس سنوي، وهو رقم قياسي يمكن أن يتضخم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بانايوتيس بتراكيس أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا لوكالة فرانس برس إنه بسبب الوضع الحالي "قد يرتفع التضخم أكثر من 2 بالمئة في المتوسط في 2022".

وارتفعت أسعار الكهرباء في كانون الثاني/يناير بنسبة 56 بالمئة والوقود بنسبة 21,6 بالمئة، بينما سجل سعر الغاز الطبيعي ارتفاعا نسبته 156 بالمئة، حسب الأرقام الرسمية.

ووعدت حكومة المحافظين "بمساعدة الفئات الأضعف" وزيادة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا نحو 650 يورو شهريا، لكن النقابات دعت إلى تظاهرات السبت من أجل "حماية الوظائف" و"الأجور"