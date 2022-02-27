أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة "الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية في الوطن العربي" عن فوز 3 باحثين هذا العام في النسخة الأولى للجائزة، حيث فازت بالمركز الأول الباحثة الجزائرية أمينة كاب وجاء في المركز الثاني الباحث المصري محمد محمد حسين، فيما حل في المركز الثالث الباحث صفيان عبدللي.جاء ذلك في الاحتفال الذي استضافته العاصمة اللبنانية بيروت والذي نظمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس الدورة ٣٧ لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي ووزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة ووزير التربية والتعليم العالي بلبنان القاضي عباس الحلبي ووزير العدل اللبناني هنري خوري ورؤساء الهيئات القضائية والعسكرية والدبلوماسية والنقابية وعدد من الشخصيات العامة.

كما تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم وهم الدكتور إبراهيم النجار والدكتور أكرم المشهداني ورئيس الأمانة الفنية السفير عبد الرحمن الصلح ومقرر لجنة التحكيم الدكتور يوسف السبعاوي ورئيس جمعية صادر المحامي راني صادر.وقامت اللجنة المنظمة بالتقاط الصورة التذكارية للجمة التحكيم والأمين العام للجامعة العربية ورئيس الحكومة والوزراء مع الفائزين الثلاثة، وتوجه بعدها ميقاتي والأمين العام أبو الغيط والحضور المشارك لافتتاح معرض الكتب واللوحات الفنية الذي أقامه المركز على هامش الاحتفال.جدير بالذكر أن الجائزة تم استحداثها بقرار من مجلس وزراء العدل العرب عام 2019، ومن المقرر فتح باب التقديم لها مرة كل عامين