يواجه فيلم "الموقف" حاليا عددا من المشاكل الإنتاجية، التي تسببت في وقف تصويره لأكثر من ثلاثة أشهر .

وكان المنتج أشرف عبد العزيز، قد تنازل عن الفيلم مؤخرا لإحدى شركات الإنتاج الناشئة، والتي لم تستكمل بدورها عمليات التصوير، رغم أن العمل متوقف على ثلاثة أيام تصوير فقط ، ويتم الانتهاء من تصوير جميع المشاهد .

وكان الفنان الراحل طلعت زكريا قد شارك في بطولة الفيلم، حيث انتهى قبل وفاته من تصوير جميع مشاهده.

"الموقف" تدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن، وهو من بطولة محمد رضا، منة فضالي، عايدة رياض، طلعت زكريا، إيناس النجار، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، أيمن قنديل، ريكو، ونادية العراقية، وإخراج ممدوح زكي.