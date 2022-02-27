أعلن المخرج مصطفى وفيق فوز فيلمه الروائي القصير "نحمده" بجائزة الجمهور وشهادة تقدير لفريق العمل، في الدورة الـ 12 من مهرجان (يوسف شاهين) للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، الذي أقيم تحت شعار "لسة الأغاني ممكنة".

نافس فيلم "نحمدة" في المسابقة الرسمية بالمهرجان ضمن 49 فيلما متنوعا ما بين روائي وتسجيلي لمخرجين شباب، والفيلم حظي مؤخرا بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، كان أبرزها مهرجان "واسط " السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بالعراق، وحصلت بطلته فاطمة بسيوني على جائزة أفضل ممثلة، كما كان له مشاركة خاصة في مهرجان أفلام المرأة السابع بغزة، وأيضا المهرجان الدولي الإلكتروني للأفلام القصيرة بسوريا، كما شارك أيضا في مهرجان أفلام المحاولة بقصر السينما بالقاهرة، وحصل على شهادة تكريم في مسابقة الأفلام القصيرة بالمركز الكاثوليكي للسينما.

فيلم "نحمده" يناقش الأزمات النفسية التي تحدث للأشخاص بعد فقدانهم لأشياء مهمة أو تعرضهم لصدمات في حياتهم، ويدعو إلى ضرورة عدم التعلق بتجارب الماضي المؤلمة والتركيز في المستقبل الذي يحمل الأمل، الفيلم بطولة أمير أبو زيد، وفاطمة بسيوني، وسامح عزت، وآية إبراهيم، وتأليف وليد يسرى، وإخراج مصطفى وفيق.