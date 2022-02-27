بحرفية متقنة وبموهبه يحرك الشاب الأربعيني أحمد ضاهر أنامله الرشيقة فوق طاولة جمعت الكثير من الأدوات والمعدات وحاجيات العمل، يجسد أفكارا رسمها في مخيلته قبل أن تلتصق بالواح خشبية زرعت بمسامير ترابطت فيما بينها بأسلاك نحاسية رفيعة ملونة لتصبح بمثابة لوحات تعبيرية خارجة عن المألوف عبر فن "الفيلوغرافيا".

و"الفيلوغرافيا" فن عثماني قديم يبرع فيه ضاهر، باستخدام مطرقة صغيرة ،وخيوط ،وأسلاك نحاسية رقيقة ملونة،ومسامير ،والواح خشبية، تنجز من خلالها رسومات تزين الكثير من الأدوات المنزلية كالمرايا وآواني الزهور ولوحات إبداعية جذابة بأسلوب مميز يعتمد على زوايا هندسية محددة بقياسات بين 15 و165درجة .

وخلال انكبابه على عمله المضني وسط محترفه الفني في بلدة كفرمان الجنوبية، أعرب ضاهر لوكالة أنباء ((شينخوا))عن شغفه بهذا الفن الذي عشقه منذ طفولته، حينما كان ناشطا في فريق كشفي.

وأشار إلى أنه أول من طرق باب هذا الفن الفريد من نوعه في لبنان،بحيث أراد من خلاله تقديم مجموعات من النماذج المميزة للرسم بالمسمار والخيط عبر أفكار تحاكي ثقافة واقعية تنبض بالحياة.فالمسمار في عمله ليس قطعة حديدية فقط بل مدخل لفن راق ومميز.

وأضاف "ولجت هذا الفن منذ نعومة أظافري،فانصرفت لرسم الكثير من اللوحات على قطع من القماش،لأطور عملي لاحقا إلى فن "الفيلوغرافيا" الذي برعت فيه بشكل أدهش كل من شاهد لوحاتي" .

وقال "في خضم هذا العمل المميز نشأت علاقة ود مع انتاجي الذي يمكن وصفه بالصعب الممتنع والذي يحتاج إلى دقة وصبر وحنكة وذكاء ودهاء".

وتابع "للوهلة الأولى نظن أننا أمام عالم جديد يتوخى الدقة والجمال والذوق الرفيع وتقنية إبداعية تولد ثقافة جديدة مميزة".

وأوضح بأن لـ "الفيلوغرافيا قواعد عدة يمكن حصرها وفق مراحل ثلاث تبدأ بتحديد الفكرة،وتصميمها في المخيلة ونقلها إلى الكمبيوتر ومن ثم تجسيدها لوحة ناطقة عبرالمسامير المتماسكة بالخيطان أو الأسلاك".

ويلزم ضاهر لانجاز كل لوحة ما بين 5و7ساعات عمل متواصلة،إضافة لمئات المسامير وعشرات الأمتار من الخيطان والأسلاك وقطع خشبية تحضر سابقا حسب حجم كل لوحة .