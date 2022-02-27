احتفلت الهيئة العامة للأثار والتراث العراقية بافتتاح مدينة الحضر التاريخية الواقعة على بعد (90 كم) جنوب غرب الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وخضعت المدينة للصيانة على مدى ثلاثة أشهر ضمن مشروع مولته منظمتي ((اليف)) و ((ايزميو)) الايطاليتين.

واقيم حفل الافتتاح بحضور حكومي رسمي وعدد من المهتمين بالأثار والتراث من محافظة نينوى وتخلل الحفل دبكات شعبية موصلية وعدد من الفعاليات الخاصة بإزاحة الستار عن بعض التماثيل التي تم ترميمها.

وقال علي ابي شغلم ممثل وزير الثقافة العراقي لوكالة أنباء (شينخوا) "هذا المعلم الاثري المهم والذي له تأثير على كل الحضارات والاديان لما يتمتع به من قيم استثنائية عالمية جعلته موقع كتراث عالمي بعد التدمير الذي شهده أثناء احتلال تنظيم داعش للمدينة".

وأضاف "لدينا الكثير من المواقع الاثرية في نينوى يتم صيانتها من بينها موقع الحضر الاثري الذي تمت صيانته وتمويله من قبل منظمتي (اليف) و (ايزميو) الايطاليتين وبالتعاون مع مفتشية اثار نينوى".

وأوضح أنه تم الانتهاء من صيانة المرحلة الأولى والتي تمثلت بتأهيل الإدارة والمقر وصيانة عدد من الجدران وكذلك ترميم عدد من التماثيل والقطع التي تعتلي أقواس المعابد.

من جانبه، قال ماكسموا ايدالي المدير العلمي للبعثة الايطالية لـ (شينخوا) "إن عملنا الأساسي الذي قمنا به هو صيانة الاثار المدمرة والتي كانت تجمل تلك البنايات وتعكس عظمة المدينة".

وأضاف "رممنا عددا من القطع الاثرية المدمرة وفي نفس الوقت عملنا بتهيئة الابنية الحديثة، وفي المستقبل سنعمل مواقع للطلبة المتدربين العراقيين وكذلك لدينا عمل اخر وهو جمع الالاف من القطع الاثرية تم ترميمها وسيتم اعادتها كما كان شكلها في السابق".