يخطط علماء الفلك الصينيون لبناء مرصد جديد يعمل بالموجات دون الملليمترية في هضبة تشينغهاي-التبت، والتي تعرف باسم "سقف العالم".

ويتضمن مشروع المرصد، المقترح من قبل مرصد الجبل الأرجواني في نانجينغ والتابع للأكاديمية الصينية للعلوم، تلسكوبا جديدا يعمل بالموجات الملليمترية ويصل قطره إلى 15 مترا، وهو أكبر من التلسكوب الراديوي الأكثر تقدما بالصين حاليا والذي يصل قطره إلى 13.7 متر.

وبعد عامين من المراقبة، اختار الباحثون الموقع في ولاية هايشي ذاتية الحكم للقوميتين المنغولية والتبتية، والتي يشكل حوض تشايدام هيكلها الرئيسي في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين، ويصل متوسط ارتفاعها إلى 3000 متر.

وأنشأ مرصد الجبل الأرجواني أول تلسكوب يعمل بالموجات الملليمترية في البلاد في التسعينيات من القرن الماضي في محطته للمراقبة في تشينغهاي. وسيعمل التلسكوب الجديد المرتقب على تعزيز قدرة الصين على بناء قاعدة رصد فلكي متقدمة وتحقيق المزيد من الاكتشافات، حسبما ذكر المرصد في بيان.

ويشير مصطلح الفلك دون الملليمتري إلى عمليات الرصد الفلكية التي يتم إجراؤها في منطقة الطيف الكهرومغناطيسي مع أطوال موجات تتراوح بين نحو 0.3 إلى 1 ملليمتر.