أعلنت سلطتا المغرب للسياحة و المطارات فى بيان مشترك أن مدينة طنجة ستستضيف النسخة الـ 19 من المعرض الدولي للنقل الجوي (Connect Aviation) خلال فبراير 2023.

وأوضح البيان أن وفدا من سلطتا السياحة و المطارات قام، هذا الأسبوع، بزيارة إلى مدينة تامبيري بفنلندا، للقاء كبريات شركات الطيران المشاركة في معرض الطيران الدولي (Connect Aviation)، وللإعلان عن تنظيم النسخة القادمة من هذا المعرض بمدينة طنجة في فبراير من سنة 2023.

واضاف البيان بأن المشاركة في هذا المعرض الدولي بفنلندا كانت فرصة لسلطىتى المطارات والسياحة لوضع المغرب، وخاصة مدينة طنجة، في قلب صناعة الطيران والسفر، من خلال الإعلان الرسمي عن استضافة النسخة التاسعة عشرة من المعرض الدولي للنقل الجوي (Connect Aviation).

ويعد هذا المعرض تكريسا لمكانة المغرب في هذا المجال، حيث سيمكنه من استقبال حوالي 650 شركة في صناعة الطيران، منها أكثر من 75 شركة طيران ومايقرب من 280 مطارا.

ويعد المعرض الدولي للنقل الجوي فرصة كبيرة لعرض المؤهلات التي لدى المغرب، ولتسليط الضوء على مدينة طنجة والمنطقة الشمالية.