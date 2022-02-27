طور باحثون صينيون نظاما لرصد الطيف الراديوي الشمسي بموجة مليمترية لتوفير معلومات فريدة حول المجال المغناطيسي في منطقة الانفجار في هالة الشمس، وفقا لما أفادته صحيفة "تشاينا ساينس ديلي"

وتعمل معظم التلسكوبات الراديوية الشمسية تحت 18 جيجاهرتز ولا يمكنها تحقيق تغطية تردد كاملة لطيف الموجات الميكروية.

وقدم الباحثون من جامعة شاندونغ نظاما عالي التردد لرصد طيف الموجات الميكروية يعمل عند 35-40 جيجاهرتز.

وتعتبر التوهجات الشمسية مصدرا رئيسيا لطقس الفضاء الكارثي. ويمكن تطبيق النظام لبحث آلية التوهجات الشمسية وتسارع الجسيمات، وكذلك الإنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث الفضائية.

ومن المتوقع أن يلعب النظام دورا هاما في دراسة انفجار الموجات الميكروية في الدورة الشمسية الـ25، وفقا للمقالة البحثية التي نشرت مؤخرا في "سلسلة ملحق مجلة الفيزياء الفلكية".