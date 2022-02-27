بدأت اليابان، تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن التطعيمات لهذه الفئة العمرية بدأت اليوم في منطقة واحدة في العاصمة طوكيو قبل باقي البلديات الأخرى في اليابان، بناءً على موافقة حكومية خاصة، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من ارتفاع أعداد الإصابات.

وأضافت الوزارة أنه من المنتظر أن تبدأ التطعيمات لهذه الفئة العمرية على نطاق واسع في اليابان في شهر مارس القادم، لكن الحكومة سمحت لبعض البلديات بالبدء في موعد أبكر إذا كانت جاهزة بالفعل.

وفقًا لوزارة الصحة اليابانية، سيتلقى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا على جرعتين من لقاح شركة "فايزر" الأمريكية تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، على أن تحتوي الجرعة على ثلث الكمية التي تُعطى لمن هم في سن 12 عامًا أو أكبر.

ووسعت اليابان نطاق حملة التطعيم لتشمل الفئات الأصغر سنًا، وحاولت تسريع وتيرة إعطاء جرعة ثالثة للأشخاص فوق سن 11 عامًا، وسط موجة من الإصابات مدفوعة بالانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" بدأت هذا العام.