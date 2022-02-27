أعلنت وزارة الصحة تسجيل 607 إصابات جديدة بڤيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 619310.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند إنه تم تسجيل 1788 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 606657، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 98%.



وأوضح السند أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الوفيات المسجلة 2537 حالة، مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 62 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 10116، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 212 حالة.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 22447 ليصبح مجموع الفحوصات 7626573، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 2.7%.