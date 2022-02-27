قالت مصادر إن «أوپيك +» قد تستمر في سياستها الحالية لإنتاج النفط بزيادة 400 ألف برميل يوميا خلال شهر أبريل، وفقا لرويترز.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وحلفاؤها المعروفة باسم «أوپيك+»، الشهر الماضي، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا خلال شهر مارس.

وواجهت المنظمة وحلفاؤها التي تنتج أكثر من 40%، من إمدادات النفط العالمية، دعوات من الولايات المتحدة والهند وغيرهما لضخ المزيد من النفط مع تعافي الاقتصادات العالمية من تبعات الجائحة.

وبسبب غزو روسيا لأوكرانيا، شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضي، ووصل خام برنت خلاله إلى 105 دولارات، لتتراجع فيما بعد دون ال100 دولار، بعد الارتفاعات الحادة في الجلسة السابقة مع استبعاد الطاقة من العقوبات على روسيا.

قال تقرير للجنة الفنية التابعة ل «أوپيك+»، إن التكتل عدل توقعاته للفائض في سوق النفط هذا العام بالخفض بحوالي 200 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا.

كما تظهر البيانات الواردة في تقرير اللجنة الفنية المشتركة الذي يتم إعداده لوزراء مجموعة أوپيك+ أن المخزونات في الدول المتقدمة كانت تقل 62 مليون برميل عن متوسطها في الفترة 2015-2019 في نهاية العام.

وكانت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزيد 20 مليون برميل عن متوسطها في التوقعات السابقة.

ويجتمع وزراء الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وحلفائها وعلى رأسهم روسيا في مجموعة أوپيك+ يوم الثاني من مارس المقبل لبحث السياسة النفطية.