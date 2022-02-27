أنهى ليدز يونايتد الإنجليزي عقد مدربه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا اليوم بعد هزيمته المدوية 4-0 على أرضه أمام توتنهام هوتسبير واقترابه من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء أمس، وكان بيلسا تولى تدريب ليدز في 2018 ونجح في إعادته إلى دوري الأضواء بعد غياب استمر 16 عاما واحتل الفريق المركز التاسع بين الكبار في الموسم الماضي.



وقال أندريا رادريتساني رئيس مجلس إدارة النادي «كان هذا أصعب قرار اضطررت لاتخاذه خلال فترة وجودي مع ليدز يونايتد بالنظر إلى كل النجاحات التي حققها مارسيلو مع النادي».



وحظي بيلسا بشعبية هائلة في ليدز بعد أن أعاد الفريق إلى دوري الكبار من خلال أداء هجومي فعال وممتع.



وأضاف رادريتساني «لقد غير (بيلسا) الثقافة في النادي ومنحنا جميعا فكر الانتصار وبالطبع ستبقى اللحظات التي صاحبت ذلك محفورة طويلا في أذهاننا أنا والجمهور.. وخاصة ما حدث في موسم 2019-2020 عند الصعود للدوري الممتاز».



وأردف مسؤول النادي قائلا «ورغم ذلك كان لابد لي من العمل من أجل حماية مصالح النادي بأفضل صورة وأعتقد أنه لابد من التغيير الآن من أجل الحفاظ على مكاننا في الدوري الممتاز. النتائج والأداء في الآونة الاخيرة كانت دون مستوى التوقعات».



وقال ليدز إنه يخطط لتخليد ذكرى بيلسا في ملعبه إيلاند رود.