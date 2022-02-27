في إطار مشاركته في الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت الحبيبة، ومرور الذكرى الحادية والستين للاستقلال والحادية والثلاثين للتحرير، قام البنك الأهلي المتحد بتنظيم فعالية ترفيهية مميزة يوم الجمعة الموافق 25 من فبراير الجاري في حلبة سرب بالشويخ، حيث تضمنت الفعالية دخول مجاني واستخدام لمرافق الحلبة ما بين الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة العاشرة مساء.

كما نعم الحضور ببرنامج احتفالي متميز اشتمل على مسابقات وألعاب شيقة، والحصول على جوائز وهدايا تذكارية وكان للأطفال النصيب الأكبر من الفعالية، حيث خصص لهم البنك ركنا خاصا ليمرحوا ويتناولوا أشهر أنواع الحلويات المحببة إليهم، كذلك استمتع الحضور بتناول المأكولات واحتساء القهوة مجانا، مع الاستمتاع بأشهر الأغاني التراثية والوطنية.

وبهذه المناسبة، قالت رئيس ادارة التواصل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية في البنك الاهلى المتحد فاتن التميمي: «هذه الفعالية التي تم تنظيمها في حلبة سرب هي مشاركة من البنك الأهلي المتحد للتعبير عن فرحة الأعياد الوطنية، في إطار حرصه على المشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات والأعياد الوطنية بما يؤكد دوره المجتمعي البارز، وحرصه على تأكيد اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع وتقوية اواصر المحبة بينهم. كما هدف البنك من خلال هذه الفعالية إلى تعميق التواصل مع مجتمعه من خلال مجموعة من النشاطات الجاذبة والمشجعة ليبقى قريبا منهم وشريكا معهم في كل ما من شأنه توفير التنمية المستدامة».

وأضافت التميمي: يولي البنك الأهلي المتحد عناية واهتمام كبيرين بالأعياد والمناسبات الوطنية، ويلتزم بالعمل وفق خطى وأهداف الكويت للوصول بها إلى آفاق جديدة من الرفعة والرقي. وانطلاقا من مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت، يتابع البنك مبادراته وأنشطته الداعمة للمجتمع الكويتي ككل، وفي هذا الصدد لا تألوا إدارة البنك جهدا لتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعمل على ترسيخ الدور المجتمعي للبنك.

وأكدت على أن «المتحد» لا يألو جهدا في سبيل تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعمل على ترسيخ دوره المجتمعي وتعمل على مشاركة المجتمع أفراحه وأعياده.

وتقدمت التميمي بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية الوطنية، مؤكدة أن تنظيم البنك لمثل هذه الفعاليات إنما يساهم في تعزيز الروح الوطنية وترسيخ حب الكويت في إطار مسؤوليته المجتمعية تجاه موظفيه والمجتمع الذي يعمل فيه.

وبمناسبة الأعياد الوطنية للكويت، تتقدم إدارة البنك الأهلي المتحد بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، داعية المولى عز وجل أن يسدد خطاهما لكل ما فيه رفعة وطننا الحبيب الكويت.

كما تتقدم إدارة البنك بخالص التهنئة إلى حكومة الكويت وشعبها، وجميع المقيمين على أرضها، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الكويت واحة أمن وأمان وأن يمن عليها دائما بالخير والبركة.