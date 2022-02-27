أعلن الاتحاد الدولي للجودو أنه أوقف رئيسه الشرفي فلاديمير بوتين رئيس روسيا بعد غزو القوات الروسية أراضي أوكرانيا المجاورة.



وقال الاتحاد الدولي في بيان «في ظل استمرار الصراع العسكري في أوكرانيا يعلن الاتحاد الدولي للجودو إيقاف رئيسه الشرفي وسفيره السيد فلاديمير بوتين».



وسبق لبوتين (69 عاما) الفوز بحزام أسود في منافسات الجودو وهو يحرص على ممارسة الرياضة كما شارك في تأليف كتاب يحمل عنوان «الجودو: التاريخ والنظرية والممارسة».



وقال رئيس الاتحاد ماريوس فيزر «يعلن الاتحاد الدولي للجودو بكل أسف إلغاء بطولة جراند سلام 2022 في مدينة كازان الروسية».