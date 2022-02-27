عادل الشنان



تشهد مدينة المطلاع السكنية تأخر إنجاز أعمال عقود انجاز وانشاء وصيانة المباني العامة في عدد 6 ضواح سكنية، حيث تبلغ نسب انجاز العقود في الضاحيتين N6 وN9 فعليا 85% و66% في الضاحيتين N7 وN8 و73%‎ في الضاحية N10 و64%‎ في الضاحية N11.



كما يشهد مشروع مدينة المطلاع السكني استلاما مبدئيا لعدد ثلاث مشاريع رئيسية لإنشاء وإنجاز وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنى التحتية ومحطات الكهرباء الفرعية باستثناء خزانات الترشيح في كل مشروع على حدة، حيث بلغت النسبة الفعلية 91.43 % لأعمال العقد رقم 1300 وفي العقد رقم 1327 بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 82.23% اما العقد رقم 1328 فقد بلغت النسبة الفعلية الاعمال 99% علما بأن جميع المشاريع سالفة الذكر كان من المفترض ان يتم تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية كاملة منذ شهر مارس الماضي بعد ان قامت المؤسسة بتمديد فترات الاستلام اكثر من مرة.