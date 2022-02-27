دعا عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الشكاوى والتظلمات المحامي علي البغلي إلى احترام قيم ديننا السمحة، واحترام حقوق الإنسان وقوانين الدولة، والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها وأصبحت ضمن منظومتها القانونية، وذلك على خلفية القرارات التي اتخذتها بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ضد العمالة الهندوسية في الكويت ورفض توظيفها بحجة الانتصار لمسلمي الهند على اثر الاحتقان الديني فيها.



وأضاف البغلي: إن المادة 29 من الدستور الكويتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».



وتابع: كما أن المادة 2 من الجزء الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه الكويت وصدر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 تنص على أن:



تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.



ويعلو على كل ما سبق القاعدة الربانية الواردة نصا في القرآن الكريم «ولا تز وازرة وزر أخرى».



وأضاف أن المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون 118 لسنة 2013 ينص في مادتيه الأولى والثانية على تعريف الجمعية التعاونية ووظيفتها والتي لا يمكن بحال من الأحوال أن تتجاوز العمل التعاوني للإضرار بحقوق الانسان والمواثيق الدولية، وبدستور الكويت.



ودعا البغلي كل من وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى الاحتكام لقوانين الدولة التي تنص على العدالة وحفظ حقوق الإنسان ومنع الإضرار بمصالح أفراد بجريرة أفعال غيرهم