مواصلا جهوده في الاستثمار في رأسماله البشري وتعزيز قدرات موظفيه في شتى المجالات المصرفية والمالية، اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) دورته التدريبية، بعنوان «أكاديمية KIB»، التي نظمها بالتعاون مع مؤسسة «موديز» الرائدة عالميا في مجال الأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية والتقييمات الائتمانية. وقد جاء تنظيم البرنامج التدريبي بهدف تأهيل كادره الوطني وتطوير مهارات الموظفين الكويتيين حديثي التخرج في مجال الائتمان التجاري.

هذا، وقد حصل موظفي البنك المشاركين في «أكاديمية KIB» على شهادة عالمية معتمدة في الائتمان التجاري وهي «الشهادة التخصصية في الائتمان التجاري» (CICC)، وذلك بعد اجتيازهم للبرنامج التدريبي الذي تضمن سلسلة من المحاضرات التعليمية، وورش العمل الافتراضية، مع تطبيقات عملية، مقسمة على ثلاث دورات متتابعة على مدار ستة أشهر متتاليه; حيث بدأت بدورة في المحاسبة للموظفين في مجال الائتمان (Accounting for Credit Professionals)، تلتها دورة متخصصة في التمويل التجاري (Commercial Finance)، ومن ثم دورة حول مشاكل التمويلات المتعثرة (Problem Financing) ومخاطر الربحية والائتمان (Profitability and Credit Risk).

وفي هذا السياق، أكد مدير عام الإدارة المصرفية التجارية في KIB هشام المباركي، على استمرار البنك في الارتقاء بأداء موظفيه من خلال الدورات التدريبية والعملية وتمكينهم في كافة الميادين المرتبطة بخدمات القطاع المصرفي، وذلك من أجل تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية وخدمة العملاء، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها «أكاديمية KIB» منذ إطلاقها خلال العام الماضي بالتعاون مع «موديز» العالمية، والتي انعكست على رفع كفاءة الموظفين المهنية وأدائهم وإنتاجيتهم في العمل، حيث ساهمت تلك الدورة التدريبية في إثراء معرفتهم بمجالات التمويل والائتمان التجاري، وصقل خبراتهم فيما يخص أوجه تحديد المخاطر، كما أسهمت في تنمية قدراتهم الائتمانية والمالية.

وقد أكد المباركي أن فكرة تأسيس «أكاديمية KIB» بالتعاون مع «موديز» جاءت بهدف توفير منصة تعليمية عالمية المستوى من شأنها جذب واستقطاب الموظفين الكويتيين حديثي التخرج، وتشجيعهم على العمل ضمن القطاع المالي والمصرفي والاستفادة من فرص التطور الوظيفي، وذلك من خلال تقديمها لسلسلة من الدورات التدريبية والشهادات المعتمدة لتدفع بمستقبلهم المهني إلى الأمام وترتقي بمجالاتهم وتعزز من مهاراتهم.

جدير بالذكر، أن KIB لطالما حرص على تبني سياسة الاستثمار في كوادره الوطنية واستقطاب المواهب الكويتية الشابة من الخريجين الطموحين، ممهدا لهم الطريق للعمل ضمن واحدا من أكبر القطاعات الحيوية في الدولة وهو القطاع المصرفي، وتقديم الدورات التدريبية المكثفة والشاملة التي تنمي من قدراتهم وتصقل من خبراتهم، مما يساعدهم على بناء مستقبل عملي ناجح ومسيرة مهنية حافلة.