قال تقرير الشال الأسبوعي، إن وزارة المالية تشير بتقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر يناير 2022 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2021/2022 بلغت نحو 14.49 مليار دينار، أو أعلى بما نسبته 32.6% عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 10.93 مليار دينار.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/01/2022 نحو 12.84 مليار دينار أو أعلى بما نسبته 40.7% عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.12 مليار دينار، وبما نسبته نحو 88.6% من جملة الإيرادات المحصلة.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 75.1 دولار للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2021/2022. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.64 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 164.62 مليون دينار.

بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.8 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أعلى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 173.34 مليون دينار عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 23.05 مليار دينار، وصرف فعليا - طبقا للنشرة - حتى 31/01/2022 نحو 11.78 مليار دينار وتم الالتزام بنحو 3.12 مليار دينار وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 14.89 مليار دينار، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.49 مليار دينار.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزا بلغ نحو 408.42 مليون دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علما بأن معدل الانفاق الشهري سوف يرتفع مع نهاية السنة المالية.

ورقم العجز أو الفائض في الحساب الختامي للسنة المالية والمتبقي منها شهران سوف يعتمد على ثبات معدل أسعار النفط خلالهما والمرجح أن يكون أعلى من معدل الشهور العشرة الفائتة، وعلى نجاح الحكومة بتحقيق وفرا في المصروفات بحدود 10%.