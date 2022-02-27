أصبحت العملات الرقمية المشفرة واحدا من اللاعبين في الحرب الروسية الأوكرانية، وسرعان ما تبين أن هذه العملات الرقمية من بين الوسائل التي يجري استخدامها على الأرض في هذه المواجهة.

وكشفت مصادر إعلامية غربية أنه تم جمع 400 ألف دولار من التبرعات بالعملة المشفرة التي جمعها أحد متخصصي تكنولوجيا المعلومات في العاصمة الأوكرانية كييڤ لدعم الجيش الأوكراني في مواجهة الغزو الروسي للبلاد.

وقال تقرير نشرته جريدة «واشنطن بوست» الأميركية واطلعت عليه «العربية نت»، إن «هناك دعوات من نشطاء العملات المشفرة الغربيين للتعبئة نيابة عن الشعب الأوكراني، وفي المقابل هناك مخاوف من أن تستخدم روسيا العملة المشفرة لتجنب آثار العقوبات الغربية».

وبهذه المعلومات فإن العملات الرقمية المشفرة تصبح واحدا من أهم اللاعبين في الحرب الدائرة على أراضي أوكرانيا حاليا، وفي المواجهة بين روسيا والعالم الغربي أيضا.

وقالت «واشنطن بوست» إنه «في الوقت الذي تشن فيه قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوا لأوكرانيا، فإن هذا هو أول صراع كبير في عصر التشفير وهو ما يعني أيضا، ولأول مرة على الإطلاق، أنه يوجد أداة يمكنها نقل مليارات الدولارات بسهولة عبر الحدود وهي متاحة ليتم استخدامها من قبل الجانبين».