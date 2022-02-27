بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس لويس رودولفو أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولجمهورية الدومينيكان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس لويس رودولفو أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.