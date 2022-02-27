أعلنت الهيئة العامة للشباب اليوم الأحد اطلاق الموسم الثاني من مشروع (وادي الشباب) بهدف تطوير مهارات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا واستخداماتها.



وقالت الهيئة في بيان صحافي ان هذا المشروع يقدم دورات متخصصة في مجال التكنولوجيا منها دورة (IoT) لتعليم الشباب أساسيات انترنت الأشياء وعمل المنازل الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي ودورة (green and smart energy) للتدريب على أساسيات استغلال ضوء الشمس (الطاقة الشمسية).



وأوضحت أن من الدورات أيضا (Coding Web) لتعريف الشباب على أساسيات تصميم صفحات الويب للمبتدئين والتدريب على لغة HTML ودورة (EBOT) للتعرف على المكونات الأساسية للربوتات والمستشعرات بالإضافة الى دورة (Laser cut) للتعرف على جهاز الليزر وطريقة عملة وتشغيله.



وأضافت أنه سيتم أيضا تقديم دورة (Web Design) للتعلم على تصميم موقع متكامل دون الحاجة لمعرفة البرمجة إضافة الى دورتي (Arduino) و(Arduino for junior) ويتم خلالهما تقديم مدخل لعلم الإلكترونات الذكية والروبوت بالاضافة الى برمجة المتحكم وربطه بالدوائر الالكترونية.



وأشارت الهيئة الى توفيرها كل الأدوات للمتدربين لحثهم على البحث والابتكار انطلاقا من حرصها واهتمامها بالشباب واستثمارها اوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع ولتعزيز قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا.



ودعت الشباب الكويتيين من الجنسين إلى التسجيل في دورات مشروع (وادي الشباب) التي ستقام في مركز شباب القصور التابع للهيئة وذلك عبر الموقع الالكتروني للهيئة (www.youth.gov.kw) مبينة أن التسجيل سيكون للشباب من سن 18 إلى 35 عاما.