

شهدت مدينة (الرمثا) شمالي الأردن مبادرات طبية وإنسانية واجتماعية احتفاء بالذكرى الـ61 للعيد الوطني والـ31 لعيد التحرير لدولة الكويت بمشاركة شعبية واسعة.



وتمثلت المبادرات بإقامة يوم طبي مجاني في أحد المراكز الصحية خصص لعلاج الأرامل والأيتام واللاجئين وعقد دورات حرفية في مركز للتدريب المهني وزيارات لدور إيواء الأيتام تخللها بث رسائل التهنئة والتبريكات للكويت وشعبها.



وقال مدير (جمعية التكافل الخيرية) الأردنية الجهة القائمة على المبادرات خالد نواصرة لـ (كونا) اليوم الأحد إن الجمعية حرصت على إطلاق هذه الفعاليات انطلاقا من اواصر المحبة والمودة اللتين تجمعان الشعبين الأردني والكويتي.



وأضاف موسى أن الجمعية أقامت يوما طبيا مجانيا في مركز الجمعية الصحي خصص للأرامل والأيتام من الأردنيين واللاجئين السوريين قدمت فيه خدمات الرعاية الصحية في عيادات الاختصاص وتقديم الأدوية والمعينات الحركية والمستهلكات الطبية والفحوصات المخبرية وإعارة الأجهزة الطبية.



وذكر أن وفدا من الجمعية قام في هذا الإطار بزيارة إلى بعض المرضى ممن لا يستطيعون الوصول إلى المركز، حيث تم تقديم العلاج وبعض الطرود الغذائية لهم.



وأشار إلى عقد دورات حرفية مهنية في مركز التدريب المهني والحرفي والتقني التابع لها اشتملت على تصميم وتطريز وخياطة الأقمشة وصناعة الأعلام والمنسوجات الصوفية وصناعة الحلويات التي تحمل علم الكويت وتضم رسائل التهنئة.



كما زار وفد من الجمعية أحد المجمعات السكنية الخاصة بإيواء الأرامل والأيتام من اللاجئين السوريين حيث قام أحد السكان برسم لوحات جدارية معبرة وخياطة أعلام الكويت وكتابة رسالة تهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي.



وأعرب موسى عن أصدق التهاني والتبريكات لدولة الكويت وقيادتها وشعبها بمناسبة الأعياد الوطنية مثمنا الجهود الإنسانية التي تبذلها في سبيل نصرة المستضعفين والمضطهدين وإغاثة اللاجئين والمهجرين.