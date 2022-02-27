

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن الروسي رومان إبراموفيتش سيبقى المالك للنادي الإنجليزي بغض النظر عما أشيع حول بيعه للنادي بسبب العملية العسكرية على أوكرانيا، وأشارت التقارير إلى أن إبراموفيتش سلم الإدارة لمساعديه لاتخاذ القرارات الرسمية المستعجلة، واتخذ تلك الخطوة لحماية تشيلسي كناد بما في ذلك مجلس الإدارة واللاعبين.



كان الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش قد أعلن أمس منح أمناء المؤسسة الخيرية للنادي حق الإشراف والرعاية، ووضح أن أمناء المؤسسة الخيرية للنادي في «أفضل وضع ممكن» للقيام بمهامهم على أكمل وجه في ظل الظروف الحالية، وذلك بعد أن تسبب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في التدقيق في منصبه كمالك للنادي الإنجليزي.



وقال في بيان خاص: «منذ 20 عاما من ملكيتي لنادي تشيلسي كنت دائما أنظر إلى دوري بصفتي حارسا له وتتمثل مهمتي في ضمان النجاح الذي وصلنا له اليوم بجانب البناء من أجل المستقبل بينما نلعب أيضا دورا إيجابيا في مجتمعاتنا».