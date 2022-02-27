أكدت مصادر مطلعة في غلطة سراي التركي أن لاعب الفريق مصطفى محمد المصري سيرحل إلى بوردو الفرنسي في نهاية الموسم الحالي.



حيث قدم بوردو عرضا باهظا جديدا لمصطفى رغم فشل الصفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.



وكان غلطة سراي قد توصل إلى اتفاق مع بوردو لانتقال مصطفى محمد مطلع موسم 2021-22 مقابل 6 ملايين يورو ونسبة 10% من إعادة بيع وتم احضاره إلى فرنسا لإجراء فحوصات طبية لكن الانتقال لم يتم بسبب الخلاف بين النادي التركي والزمالك المصري.



وانتقل مصطفى محمد إلى غلطة سراي في يناير 2021 على سبيل الإعارة من الزمالك قبل أن يفعل النادي التركي شرط أحقية الشراء في ديسمبر الماضي بمقابل مادي قيمته 4 ملايين دولار.