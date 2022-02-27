انضم الاتحاد التشيكي لكرة القدم إلى حملة الرد رياضيا على الغزو الروسي لأوكرانيا وذلك برفضه مواجهة المنتخب الروسي في الملحق المؤهل لمونديال قطر 2022 وعلى غرار الاتحادين السويدي وفي بيان رسمي للاتحاد التشيكي قال فيه: «المنتخب التشيكي لن يواجه المنتخب الروسي في أي حال من الأحوال في تصفيات كأس العالم» في إشارة الى الملحق الأوروبي الذي وضع منتخب بلاده في المسار الثاني حيث يلتقي نظيره السويدي في 24 مارس المقبل وسيواجه الفائز منهما روسيا أو پولندا في النهائي من أجل بطاقة التأهل الى نهائيات قطر 2022».



لكن مع القرار الذي اتخذته أيضا پولندا السبت برفضها مواجهة روسيا، على غرار السويد التي استبقت إمكانية مواجهة الروس في النهائي، بات مصير هذا المسار من الملحق القاري في مهب الريح.