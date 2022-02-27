أشاد أسطورة ليڤربول الإنجليزي روبي فاولر بمستوى نجمي الفريق محمد صلاح وساديو ماني، وقال في حديث لصحيفة «ميرور» البريطانية: «مثل كل المشجعين أتمنى أن تمنح الإدارة الإنجليزية عقودا جديدة لكل من صلاح وماني ولا أرى أن تباطؤ المفاوضات مؤامرة كبيرة لإخراجهما من ليڤربول ليتم تعويضهم بلاعبين أصغر في غضون عام أو أقل».



وتابع فاولر: «السؤال الأهم، ماذا سيحدث بعد ذلك بشأن عقدي محمد وماني إذا لم يوقعا فمن المنطقي أن يتم بيعهما في الصيف، هل سيكون ليڤربول قادرا على منافسة مانشستر سيتي الموسم المقبل إذا حدث ذلك؟».



وأوضح بالقول: «ليس إلا إذا وقعوا مع الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند ليحلا محلهما، لكن الأمر ليس مضمونا ولدينا روميلو لوكاكو على سبيل المثال هذا هو المستوى الذي يحتاجه ليڤربول من اللاعبين».