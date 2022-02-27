قال لاعب السلة الأسترالي ناثان سوبي إن ميداليته البرونزية التي توج بها مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 سرقت من منزله في برزبين وطلب المساعدة من أي طرف لديه معلومات يمكن أن تفيد في الوصول إلى اللصوص.



وكان سوبي (31 عاما) ضمن المنتخب الأسترالي الذي توج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على سلوڤينيا 107-93 لتحصل أستراليا بذلك على أول ميدالية أولمبية في منافسات السلة للرجال وأشار سوبي إلى أن الميدالية سرقت بعد تعرض المنزل للسطو أمس.



وأضاف سوبي عبر موقع تويتر «بكل أسف تعرض منزلنا الليلة الماضية لعملية سطو وسرقت ميداليتي البرونزية إلى جانب بعض الأشياء الصغيرة».