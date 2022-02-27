

شدد ألكمار الخناق على فينورد روتردام في الدوري الهولندي لكرة القدم بالتغلب عليه 2-1 اليوم في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز فيتيسه آرنهيم على نيميجن 4-1 ورفع ألكمار رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط فقط خلف فينورد الذي مني بالهزيمة اليوم بعد أربعة انتصارات متتالية في المسابقة.



وأنهى ألكمار الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما جاسبر كارلسون من ركلتي جزاء في الدقيقتين 19 و30، وسجل فينورد هدفه الوحيد في الشوط الثاني عن طريق لوتشارل جيرترويدا في الدقيقة 52 لكن ألكمار حافظ على انتصاره ليكون الفوز الرابع على التوالي له في المسابقة.



واستعاد فيتيسه آرنهيم نغمة الانتصارات في المسابقة بالفوز الكبير 4-1 على نيميجن ليكون الفوز الأول له بعد ثلاث هزائم وتعادل وحيد في المسابقة.