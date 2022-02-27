

أحرز الفنلندي كالي روفانبيرا فوزه الثالث في بطولة العالم للراليات بإنهائه رالي السويد الجولة الثانية لهذا الموسم في الصدارة بعد 21 عاما على فوزه والده هاري بهذا الرالي عام 2001 حين توج على متن بيجو 206 بسباقه الأول والوحيد في مسيرته.



واستفاد الفنلندي البالغ 21 عاما من انسحاب منافسه وزميله في تويوتا البريطاني إلفين إيفانز في اليوم الثالث الأخير، لكي يحسم الفوز الثالث في مسيرته بعد اللذين أحرزهما العام الماضي في راليي استونيا واليونان.



وفي محاولة منه لتعويض غرامة الثواني العشر التي فرضت عليه السبت بعد تعرضه لحادث استعراضي في نهاية المرحلة الخاصة الخامسة عشرة الأخيرة لليوم الثاني من المنافسات الفعلية (اقتصر اليوم الأول الخميس على مرحلة «شايكداون» لمسافة 6.80 كلم)، ارتكب إيفانز خطأ قيادة الأحد في المرحلة الخاصة السابعة عشرة الأخيرة وخرج عن الطريق، ما أدى الى انتهاء مسعاه لإحراز فوزه السادس في بطولة العالم.