

تنطلق منافسات بندقية هواء رجال وسيدات ومسدس هواء رجال وسيدات ضمن منافسات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس التي تستضيفها مصر بميدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية اليوم وحتى 8 مارس المقبل بمشاركة 65 دولة، وذلك بإشراف الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسنى وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وشدد وزير الشباب والرياضة على تضافر الجهود لإخراج البطولة في أفضل صورة استكمالا لسلسة النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في استضافة كبرى الأحداث والبطولات الدولية بفضل ما تتمتع به من مقومات وبنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير الدولية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربا عن تمنياته بتحقيق النجاح على كافة الأصعدة الإدارية والفنية واللوجستية للبطولة.



كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق للاعبي المنتخب المصري المشارك في البطولة، وتحقيق إنجازات جديدة في مختلف المنافسات للتأكيد على تطور رياضة الرماية المصرية.