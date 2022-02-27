اعترف المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي أن المواجهتين أمام الكاميرون في الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 هما الأهم في مسيرته كمدرب وكلاعب. ويحل المنتخب الجزائري ضيفا على نظيره الكاميروني يوم 25 مارس المقبل بمدينة دوالا على أن يلتقيا بالجزائر بعدها بأربعة أيام على ملعب «مصطفى تشاكر».



وقال بلماضي في مؤتمر صحافي اليوم بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة في العاصمة الجزائرية: «أعلم أنها ستكون الفرصة الأخيرة للعب في المونديال لأغلب اللاعبين. إنها البطولة الأبرز وهذا ما يشغلني منذ سبتمبر الماضي. نستحق التواجد في بلد عربي ومسلم».