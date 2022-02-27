شاركت في الكويت بمسرحية «ولعها شعللها» من إخراج الراحل عبدالعزيز المنصور

القاهرة - محمد صلاح

بعد رحيل الفنانة جالا فهمي، تنشر «الأنباء» تفاصيل عن مسيرتها الشخصية والفنية، الراحلة ذكرت لكاتب السطور ان اسمها يعني باللغة التركية «قطرة الندى الواحدة» وان جدتها هي التي اطلقت عليها هذا الاسم وبدأت مشوارها الفني من خلال برنامج تلفزيوني باسم «الحل هو الحبل» وبعدها انطلقت لدنيا التمثيل رغم محاولات والدها منعها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان «حكايات راوية وفكري»، ومنه إلى التلفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح في مجموعة الأفلام التي قدمتها مع المخرج شريف شعبان الذي تزوجها بعد طلاقه لابنة سميرة أحمد.



الراحلة قدمت العديد من الاعمال الفنية الناجحة ومنها أفلام «أول مرة تحب يا قلبى»، «جالا جالا»، «كلام الليل»، «طأطأ وريكا وكاظم بيه»، «بنات في ورطة»، «الحب في طابا»، «إعدام قاضي»، «قبضة الهلالي»، «كيد العوالم».



بالإضافة الى عدد من المسلسلات منها «ليالي الحلمية»، «الوصية»، ومن المسرحيات «ولعها شعللها» التي شاركت بها مع مجموعة من الفنانين الكويتيين منهم الراحل خليل اسماعيل والراحل محمد السريع والفنان عبدالرحمن العقل والفنان حسين المنصور والفنان محمد العجيمي والفنان عبدالناصر درويش والفنانة سماح والفنان أحمد الفرج وهي من تأليف أحمد اليعقوب واخراج الراحل عبدالعزيز المنصور وعرضت في شهر مارس عام 1993.



الراحلة جالا فهي في ايامها الاخيرة اصيبت بحالة من الاكتئاب الشديد ابعدها عن الوسط الفني بعد طلاقها من المنتج د.عمرو حجازي بعامين واختفت ورفضت كل محاولات اصدقائها للعودة للتمثيل والاضواء والإعلام الذي تفاجأ بخبر وفاتها عن عمر ناهز 59 بعد ان اعلن ذلك شقيقها مصطفى فهمي من خلال حسابه في الفيسبوك.