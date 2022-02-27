حقق فريق ألتاي فوزا مثيرا أمام غازي عنتاب وتغلب عليه 3-2 اليوم في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز جيرسونسبور على جوزتبه 3-1 وتقدم ألتاي بهدف سجله ثاتشيانو في الدقيقة العاشرة ثم تعادل غازي عنتاب بهدف سجله ألكسندرو ماكسيم من ضربة جزاء في الدقيقة 18. وتقدم ألتاي مجددا بهدف سجله دوجان إيردوجان لاعب غازي عنتاب بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22 ، ثم سجل ماكسيم هدف التعادل لغازي عنتاب في الدقيقة 26.



وفي الشوط الثاني سجل اندريه بوكو هدف الفوز لفريق ألتاي في الدقيقة 51. وارتفع رصيد ألتاي إلى 25 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.