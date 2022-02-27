دعا رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغرايت الى طرد روسيا من كأس العالم المقررة نهاية العام الحالي في قطر ردا على غزو روسيا لجارتها أوكرانيا، وفي اليوم الرابع من الغزو الروسي الذي أحدث ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم قال الجانبان إنهما مستعدان لإجراء محادثات لوقف المعركة العسكرية التي أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من ديارهم.



ورأى لوغرايت الذي توج منتخب بلاده بلقب النسخة الماضية من كأس العالم عام 2018 على الأراضي الروسية، أنه «لا يمكن لعالم الرياضة، لاسيما كرة القدم، أن يبقى محايدا. أنا بالتأكيد لن أعارض طرد روسيا» من نهائيات مونديال قطر 2022.



ولم تتأهل روسيا الى النهائيات حتى الآن، بل عليها المرور بالملحق الأوروبي ضمن المسار الثاني الذي يضم منتخبات پولندا والسويد وتشيكيا التي رفضت جميعها مواجهة المنتخب الروسي.