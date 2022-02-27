اتهمت الولايات المتحدة الرئيس فلاديمير بوتين بـ«فبركة تهديدات» بعدما وضع قوة الردع النووية الروسية في حالة تأهب وسط الأزمة الأوكرانية.



وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي عبر محطة «إيه بي سي» التلفزيونية عندما سئلت عن إعلان موسكو «هذا نمط رأيناه لدى الرئيس بوتين طوال فترة هذا الصراع، وهو فبركة تهديدات غير موجودة من أجل تبرير المزيد من العدوان».



كما ندد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بـ«ضغط» بوتين على كييڤ عبر التهديد بقوة الردع النووية.



من جانبه، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ عن قلقه البالغ إزاء قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب خاصة.



وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال ستولتنبرغ إن إعلان بوتين أظهر مدى «خطورة» المواجهة حول الغزو الروسي لأوكرانيا.