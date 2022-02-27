أعلن الاتحاد الألماني للتنس اليوم أن ألكسندر زفيريف سيعود إلى المنافسات عبر المشاركة في مواجهة الفريق الألماني المقررة أمام مضيفه البرازيلي يومي الجمعة والسبت المقبلين في تصفيات بطولة كأس ديفيز لفرق التنس وقال مايكل كولمان قائد الفريق الألماني:



«نحن سعداء بتواجد ألكسندر» واعترف بأن استبعاد ألكسندر زفيريف من بطولة أكابولكو لعب دورا في تواجده ضمن الفريق الألماني.



وكان زفيريف قد استبعد قبل أيام من المشاركة في منافسات الفردي في بطولة أكابولكو المكسيكية للتنس بسبب سلوكه، حيث قام بضرب مقعد الحكم عدة مرات بمضربه في نهاية مباراة ضمن منافسات الزوجي بالبطولة المكسيكية.



وقال كولمان إن هذا السلوك «غير مقبول وخاطئ» وأضاف «لكننا نرغب الآن كفريق في أن نساعده على تجاوز هذه المرحلة الصعبة».