أنعش فياريال آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه الكاسح 5-1 على ضيفه إسبانيول، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.



وارتفع رصيد فياريال، الذي حقق انتصاره الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، إلى 42 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين توقف رصيد إسبانيول، الذي حصد 3 نقاط فقط في لقاءاته السبعة الأخيرة بالبطولة، عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.