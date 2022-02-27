مواطنون لـ «الأنباء»: احتفالات هذا العام غير.. ومنذ زمن لم نر هذه اللمة الحلوة



ندى أبو نصر

تأتي الاحتفالات بالأعياد الوطنية هذا العام بطعم خاص، حيث إنها جاءت مع تخفيف الجهات الحكومية الاشتراطات الخاصة بجائحة كورونا وبعد انحسار موجتها والتحسن الكبير في المؤشرات الوبائية.



وقد غطت الشوارع الزينة والاعلام وأجواء من الفرح والافتخار بهذه المناسبة العزيزة التي تمثل ذكرى غالية لكل مواطن ومقيم على أرض الكويت الطيبة.



وتفاعلا مع المرة الأولى التي تقيم فيها البلاد احتفالات بمناسبة الأعياد الوطنية، بعد تخفيف الاشتراطات الصحية التي فرضت بسبب جائحة كورونا، التي حالت دون إقامة احتفالات شعبية على مدار العامين الماضيين، جالت «الأنباء» في سوق المباركية الذي يمثل لكل كويتي شيئا من عبق التراث والماضي فهي تحمل تاريخ الكويت العريق وتشكل بأسواقها التراثية تحفة معمارية شعبية ترمز الى حياة اهل الكويت في الماضي وتعد معلما رئيسيا لمدينة الكويت القديمة. ورصدت اجواء الاحتفالات بالأعياد الوطنية وفرحة المواطنين في هذه المناسبة وكيف عبروا عن فرحتهم في هذا اليوم.



في البداية قالت أم محمد: أهنئ الكويت بمناسبة الاعياد الوطنية ونأتي إلى المباركية لأنها تعكس تراثنا وموجود فيها كل شيء، وهذا العام الاجواء جميلة جدا بالأعياد بعد ان خفت ازمة كورونا ونتمنى للكويت الامن والامان والاستقرار الدائم فليس هناك اغلى من الوطن.



من جانبه، قال فيصل الدوسري: كل عام والكويت بخير ومن افضل الى الافضل واليوم سعداء جدا ومحتفلون بالأعياد الوطنية وتجاوز أزمة كورونا ومنذ زمن لم نر هذه اللمة الحلوة وسوق المباركية من اهم اسواق الكويت وربى أجيالا وأجيالا، ومن الضروري المجيء والاحتفال في هذا السوق الذي يعكس تاريخ وتراث الشعب الكويتي.



وبدوره، قال حسين عبد الرحمن: الله يديم علينا الأمن والامان ونحتفل دائما بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، وسعداء جدا بعد تجاوز جائحة كورونا واننا استطعنا العودة لاحتفالاتنا التى اعتدنا عليها. واضاف ان المباركية من اجمل الاسواق ووناستنا فيها. فيوجد فيها كل شيء وتراثنا كله فيها.



ومن جانبها، قالت الطفلة ريان: أحب الكويت كثيرا وانا سعيدة جدا، لانني اتيت مع عائلتي الى سوق المباركية لنحتفل بهذه المناسبة الغالية.



ومن جهته، قال بشير الرويلي من المملكة العربية السعودية الشقيقة: انتهز المناسبة لأهنئ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي كله.



وأضاف ان المباركية من اجمل الاسواق في الكويت وهي تراث الكويت وتاريخه، اتيت خصيصا لاشارك الشعب الكويتي هذه المناسبة السعيدة، واتمنى الأمن والأمان للكويت واهلها والازدهار الدائم.



ومن جهتها، قالت سارة سعود: اهنئ الكويت وشعبها، وسعيدة بهذه الاحتفالات المقامة بعد فترة غياب سنتين تقريبا بسبب كورونا، واليوم العيد غير وبالاخص في المباركية التى هي تحمل عبق الماضي.



أما حمود الشمري، فقال: نبارك لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية، وان شاء الله الافراح دائمة، ودام عزك يا كويت، مضيفا: المباركية سوق تراثي قديم يذكرنا بأجدادنا، ويوجد فيه كل شيء، ونقصده باستمرار، واليوم اتينا خصيصا لنحتفل في هذا السوق بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا كثيرا.



من جانبه، هنأ عبدالله العتيبي بالأعياد الوطنية قائلا: نبارك للكويت حكومة وشعبا، والجميع مستمتع اليوم، ولا وجود دون الوطن ولا وطن كالكويت، وسعداء بأن الجائحة انتهت وعدنا للاحتفال بهذه المناسبة.



وأضاف: المباركية سوق تراثي شعبي قديم يعكس ماضي الاجداد.



بدوره، قال فهد الظفيري: نهنئ الشعب الكويتي بهذه المناسبة، والفعاليات هذا العام جميلة جدا وبالاخص في المباركية التى هي تراث الكويت، ونتمنى للكويت الازدهار الدائم والاستقرار، وان تدوم الافراح على أرضها.