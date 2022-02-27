تعقد سفارة اوكرانيا في لبنان مؤتمرا صحافيا يتناول الوضع الحالي في أوكرانيا وآخر المستجدات في شأن الغزو الروسي اليوم في مقر السفارة في لبنان.



وأشارت السفارة الأوكرانية في بيان إلى أنه «في 24 فبراير 2022، نحو الساعة 4 صباحا، هاجمت روسيا اوكرانيا بوحشية برا من جهات الشرق والجنوب والشمال وكذلك من الجو، وشنت حربا عدوانية واسعة النطاق وغير مبررة في قلب أوروبا بضربات جوية وصاروخية مروعة. لم تشهد العاصمة الأوكرانية عدوان مثل هذا منذ عام 1941 عندما تعرضت للهجوم من قبل ألمانيا النازية».



واعتبرت أن «مصير أوروبا يتقرر في أوكرانيا. تستخدم روسيا في حربها جميع أنواع الأسلحة: طائرات عملياتية وتكتيكية بعيدة المدى، أسلحة طويلة المدى عالية الدقة، وتصيب عمدا البنية التحتية المدنية. أعنف المعارك تدور حول مدينة كييڤ، وفي الشمال الشرقي (تشيرنيهيف، سومي، خاركيف) وفي الجنوب (خيرسون - زابوريجيا - ماريوبول)».



واعتبرت أن «مصير أوروبا يتقرر في أوكرانيا. تستخدم روسيا في حربها جميع أنواع الأسلحة: طائرات عملياتية وتكتيكية بعيدة المدى، أسلحة طويلة المدى عالية الدقة، وتصيب عمدا البنية التحتية المدنية. أعنف المعارك تدور حول مدينة كييڤ، وفي الشمال الشرقي (تشيرنيهيف، سومي، خاركيف) وفي الجنوب (خيرسون- زابوريجيا -ماريوبول)».



من جهة ثانية، لفتت السفارة إلى إدانة لبنان الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ الخميس في 24 فبراير، قائلة: «دعا لبنان موسكو إلى وقف عملياتها العسكرية على الفور، وسحب قواتها، والعودة إلى الحوار والمفاوضات كوسيلة لحل الصراع. قالت بيروت إن موقفها استند إلى ما شهده سابقا لبنان وما عانى منه من احتلال، مما أدى إلى خسائر كبيرة على مدى سنوات طويلة».



وأضافت: «الشعب الأوكراني والجالية الأوكرانية في لبنان ممتنون لهذه الخطوة. والمؤتمر الصحافي المزمع عقده في سفارة أوكرانيا في الجمهورية اللبنانية سيتناول جميع القضايا المتعلقة بالوضع الحالي في أوكرانيا ومستجدات الغزو الروسي لأوكرانيا».