بيروت - خلدون قواص



رأى مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان انه لم يبق قائما في لبنان إلا الميليشيا، والطبقة السياسية، التي ارتكبت التخريب الفظيع للدولة والمجتمع، ولعلاقات لبنان العربية والدولية.



وشدد على ان المؤسسات الدستورية في الأصل، هي الحارسة للمرافق العامة، وللمال العام، ولمصالح المواطنين. لكنها ما قامت بشيء والقائمون عليها، يتصدرون الآن الانتخابات النيابية.



وقال في رسالته بذكرى الإسراء والمعراج ان الانتخابات هي سبيل التغيير في الدولة الحديثة. لكننا نسمع من الجهات المهيمنة ذاتها القول: إنها ستفوز، وإنه لا شيء سيتغير (!). كلام هؤلاء المراد به التيئيس، والاستمرار في فرض الأمر الواقع، وهو تخريب محض. ولذلك، نحن نفارق التردد والحيرة، وندعو الجميع الجميع، للنزول إلى صناديق الاقتراع. فالتصويت الكثيف، هو رسالة أمل ورجاء، وإيمان بمستقبل الوطن والدولة. وإذا لم نعمل بإيماننا وبأملنا فبماذا نعمل؟!



وأضاف: اللبنانيون أهل حق، وأقوياء بتضامنهم ووحدتهم، وبمحافظتهم على تطبيق دستورهم، وتعزيز هذا المفهوم. فالأجواء على الساحة اللبنانية تشوبها شوائب عديدة، نخشى استغلالها من كل من يريد بلبنان شرا داخليا وخارجيا، فالخطر يداهمنا، ويغزو مؤسساتنا الرسمية والخاصة، والمعالجة هي مسؤولية الجميع، ولا تتحقق إلا بالتعاون والتضامن، لا بتبادل الاتهامات والانتقادات والكيديات، التي تزيد الشرخ عمقا بين أبناء الوطن الواحد. فبالحكمة والوعي والعمل الوطني الجاد المخلص، ضمن إطار الدولة التي تحافظ على الجميع من دون تفرقة أو تمييز، لاستعادة الناس ثقتهم بوطنهم، خصوصا وأننا أمام استحقاقات عديدة، وفي طليعتها الانتخابات النيابية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية، وبهذا يتحقق الإصلاح المنشود، الذي يطالب به الجميع.



وتابع: في الوقت الذي لا يزال فيه أصحاب السياسات الخرقاء، يمعنون في النيل من تلك الأجهزة وقادتها، وأفرادها الشرفاء والنبلاء. في الأيام الماضية، سمعنا وقرأنا عن ملاحقات قضائية تطال قيادة قوى الأمن الداخلي، في وقت كان جهاز فرع المعلومات في الأمن الداخلي، يتصدى لعصابات أرادت استهداف أمن الوطن، وتعريض حياة بنيه لخطر القتل والموت.



نحن لا نقبل التعرض للشرفاء والحريصين على سلام لبنان وسلامة مواطنيه. ولا نقبل أن نصل إلى هذا الدرك من التسييس والتطيف.



وختم: عندما نتحدث عما نال علاقات لبنان بأشقائه العرب من افتئات وقطيعة بفعل فاعل، بل فاعلين معروفين، نعود لتأكيد أصالة عروبتنا، وإصرارنا على أن لبنان عربي الهوية والانتماء، بحسب دستوره الذي صيغ في اتفاق الطائف، بالمملكة العربية السعودية، وهو الأساس الذي وصلنا إليه بالنضال الوطني والإسلامي لعقود عدة. فلا حياة كريمة للبنان إلا بهويته العربية، وانتمائه العربي الكبير، مهما حاول التدميريون فعله، لكي يتنكر وطننا لحقائق التاريخ والجغرافيا، والشرعيات العربية والدولية.